П'ять регіонів Італії заявили про намір купувати вакцини незалежно від уряду

П'ять регіонів Італії заявили про свій намір закупити додаткові дози вакцини від COVID-19 незалежно від державних поставок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Глава регіону Венето Лука Зайя сказав, що він попросив італійське агентство з лікарських засобів (Aifa) видати дозвіл на закупівлю від 3 до 4 мільйонів вакцин у закордонних постачальників, "з огляду на відсутність поставок".

Аналогічні заяви зробили адміністрації П'ємонту, Ломбардії і Фріулі-Венеція-Джулія, а також радник з питань охорони здоров'я Емілії-Романьї.

"Закупівля вакцин буде відбуватися на законних підставах і відповідно до правил і директив: сьогодні ми стикаємося з мовчазним урядом, а Європа натомість заявляє, що купувати їх не заборонено", - сказав Зайя.

Позиція регіонів Італії була висловлена ​​під час переговорів про формування нового уряду Італії на чолі з колишнім главою Європейського центрального банку Маріо Драгі, який вступив на посаду в суботу вранці.

У найближчі кілька днів стане ясно, як міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца і комісар з надзвичайних ситуацій відреагують на запит регіонів.

Однак, в той час як Aifa закликала регіони "не відступати від дотримання правил ввезення ліків", ЄС попередив, щоб вони звертали увагу на пропозиції з паралельних ринків. "Все, що виходить за межі каналів ЄС, має перевірятися з особливою обережністю", - сказав офіційний представник Комісії Ерік Мамер.