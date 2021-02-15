Пять регионов Италии заявили о намерении покупать вакцины независимо от правительства

Пять регионов Италии заявили о своем намерении закупить дополнительные дозы вакцины от COVID-19 независимо от государственных поставок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Глава региона Венето Лука Зайя сказал, что он попросил итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) выдать разрешение на закупку от 3 до 4 миллионов вакцин у зарубежных поставщиков, "учитывая отсутствие поставок".

Аналогичные заявления сделали администрации Пьемонта, Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулия, а также советник по вопросам здравоохранения Эмилии-Романьи.

"Закупка вакцин будет происходить на законных основаниях и в соответствии с правилами и директивами: сегодня мы сталкиваемся с молчаливым правительством, Европа же заявляет, что покупать их не запрещено", - сказал Зайя.

Позиция регионов Италии была высказана во время переговоров о формировании нового правительства страны во главе с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги, который вступил в должность в субботу утром.

В ближайшие несколько дней станет ясно, как министр здравоохранения Роберто Сперанца и комиссар по чрезвычайным ситуациям отреагируют на запрос регионов.

Однако в то время как Aifa призвала регионы "не отступать от соблюдения правил ввоза лекарств", ЕС предупредил, чтобы они обращали внимание на предложения с параллельных рынков. "Все, что выходит за пределы каналов ЕС, должно проверяться с особой осторожностью", - сказал официальный представитель Комиссии Эрик Мамер.