Полиция Берлина на вертолете разогнала людей с замерзшего озера

Полиция Берлина использовала вертолет для того, чтобы согнать со льда на небольшом озере сотни людей, в том числе детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Полиция использовала вертолет в одном из районов немецкой столицы, где на небольшом озере собралось много людей.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8 — Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021

На видео, которое широко обсуждается в социальных сетях, видно, как перепуганные люди пытаются покинуть ледяную поверхность со своими детьми на санках и собаками.

Позже люди рассказывали, что сначала продумали о проведении спасательной операции - но после появления вертолета прозвучало объявление: "Внимание, внимание, это полицейский вертолет, вы в опасности, ледяная поверхность может вас не выдержать, идите на берег, хорошего вечера".

Люди выполнили инструкции, и через несколько минут поверхность озера опустела.

Один из пользователей Twitter обвинил берлинскую полицию в безответственности: "Вы должны знать, что колебания, исходящие от вертолета, могут сломать лед. Это был самый неподходящий способ спасать людей. Но - это Берлин".

Пока не ясно, будет ли вертолет использоваться в дальнейшем. Представитель берлинской полиции сказал в понедельник утром, что за тем, что происходит на берлинских озерах, будут наблюдать и в зависимости от этого будет принято решение.

Власти Берлина снова и снова призывают людей воздержаться от выхода на лед, потому, что он может быть слишком тонкий, несмотря на низкие температуры в последние дни.