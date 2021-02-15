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Полиция Берлина на вертолете разогнала людей с замерзшего озера

Понедельник, 15 февраля 2021, 13:59

Полиция Берлина использовала вертолет для того, чтобы согнать со льда на небольшом озере сотни людей, в том числе детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Полиция использовала вертолет в одном из районов немецкой столицы, где на небольшом озере собралось много людей.

На видео, которое широко обсуждается в социальных сетях, видно, как перепуганные люди пытаются покинуть ледяную поверхность со своими детьми на санках и собаками.

Позже люди рассказывали, что сначала продумали о проведении спасательной операции - но после появления вертолета прозвучало объявление: "Внимание, внимание, это полицейский вертолет, вы в опасности, ледяная поверхность может вас не выдержать, идите на берег, хорошего вечера".

Люди выполнили инструкции, и через несколько минут поверхность озера опустела.

Один из пользователей Twitter обвинил берлинскую полицию в безответственности: "Вы должны знать, что колебания, исходящие от вертолета, могут сломать лед. Это был самый неподходящий способ спасать людей. Но - это Берлин".

Пока не ясно, будет ли вертолет использоваться в дальнейшем. Представитель берлинской полиции сказал в понедельник утром, что за тем, что происходит на берлинских озерах, будут наблюдать и в зависимости от этого будет принято решение.

Власти Берлина снова и снова призывают людей воздержаться от выхода на лед, потому, что он может быть слишком тонкий, несмотря на низкие температуры в последние дни.

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Германия
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