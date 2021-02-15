У ЄС відповіли на слова Лаврова про "розрив відносин, який вже відбувається"

У Євросоюзі прокоментували нещодавні слова глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про "розрив відносин, який вже відбувається".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про реакцію ЄС на слова Лаврова запитали речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано на щоденному брифінгу Єврокомісії.

Він відповів, що не бачить сенсу коментувати кожну конкретну заяву глави МЗС РФ.

Читайте також Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту до Москви

"Головний дипломат ЄС під час візиту до Москви висловив дуже чітку позицію Євросоюзу з приводу того, як ми бачимо можливість далі розвивати відносини між ЄС та Росією. Важливо, що ми вже отримали на це відповідь…. Немає необхідності коментувати кожну окрему заяву глави МЗС Лаврова, у якому б контексті він це не казав. Що справді важливо - це дії і поведінка Росії", - зауважив Стано.

Він додав, що питання відносин з РФ міністри закордонних справ країн-членів планують обговорювати на зустрічі 22 лютого, ґрунтуючись у тому числі на висновках з візиту Жозепа Борреля та на тому, як Росія спілкується з окремими країнами-членами.

Як вже повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що розрив у відносинах Росії та ЄС розпочався давно і їх розриває Брюссель.

Його слова пролунали після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС.