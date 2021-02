Санкції проти РФ за ув'язнення Навального не будуть готові до Ради ЄС в лютому - ЗМІ

Європейський союз не встигне підготувати санкції проти Росії у зв'язку з арештом Алєксєя Навального до кінця лютого.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції ЄС щодо прав людини, пов'язані з ув'язненням Навального, перебувають у стадії розробки з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради ЄС із закордонних справ 22 лютого, але буде якась політична домовленість, яка потім буде прийнята до Ради ЄС в березні", - написав Джозвяк.

EU human rights sanctions related to the imprisonment of #Navalny in the works since last week. Will not be ready at the EU foreign affairs council on 22 Feb but there will some sort of political agreement then with legal adoption likely before #EUCO in March. #Russia