Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

НАТО планує збільшити фінансування військової діяльності біля кордонів з РФ

Лавров підтвердив: розрив відносин Росії з ЄС "вже відбувається"

Поліція Берліна вертольотом розігнала людей з замерзлого озера

Снігопади і морози: у Грецію прийшов потужний циклон "Медея"






Санкції проти РФ за ув'язнення Навального не будуть готові до Ради ЄС в лютому - ЗМІ

Понеділок, 15 лютого 2021, 15:38

Європейський союз не встигне підготувати санкції проти Росії у зв'язку з арештом Алєксєя Навального до кінця лютого.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції ЄС щодо прав людини, пов'язані з ув'язненням Навального, перебувають у стадії розробки з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради ЄС із закордонних справ 22 лютого, але буде якась політична домовленість, яка потім буде прийнята до Ради ЄС в березні", - написав Джозвяк.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив минулоно тижня, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він "висуне конкретні пропозиції".

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Навальний Росія санкції
powered by lun.ua