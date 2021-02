Санкции против РФ за заключение Навального не будут готовы к Совету ЕС в феврале - СМИ

Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Санкции ЕС в отношении прав человека, связанные с заключением Навального, находятся в стадии разработки с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, но будет какое-то политическое соглашение, которое затем будет принято до Совета ЕС в марте", - написал Джозвяк.

EU human rights sanctions related to the imprisonment of #Navalny in the works since last week. Will not be ready at the EU foreign affairs council on 22 Feb but there will some sort of political agreement then with legal adoption likely before #EUCO in March. #Russia