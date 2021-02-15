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Санкции против РФ за заключение Навального не будут готовы к Совету ЕС в феврале - СМИ

Понедельник, 15 февраля 2021, 15:38

Европейский союз не успеет подготовить санкции против России в связи с арестом Алексея Навального до конца февраля.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Санкции ЕС в отношении прав человека, связанные с заключением Навального, находятся в стадии разработки с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, но будет какое-то политическое соглашение, которое затем будет принято до Совета ЕС в марте", - написал Джозвяк.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил на прошлой неделе, что следующие шаги ЕС могут включать санкции и что он "выдвинет конкретные предложения".

Обсуждение новых санкций происходит после того, как Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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