У Нідерландах арештували жінку за підозрою у фінансуванні нападу на експолітика з Каталонії

Поліція Іспанії затримала в Нідерландах жінку, яку підозроюють у фінансуванні та підготовці нападу на колишнього каталонського політика Алехандро Відаса Квадраса в листопаді минулого року в Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

За повідомленням іспанської поліції, жінка є громадянкою Нідерландів, її затримали завдяки європейському ордеру на арешт.

Це вже п'ятий арешт, здійснений у межах розслідування нападу, скоєного на Відаса Квадраса.

Реклама:

Алехандро Відас Квадрас очолював Народну партію у Каталонії з грудня 1991 року по вересень 1996 року. Також він був депутатом Європейського парламенту до 2014 року.

Повідомляли, що 9 листопада 2023 року йому вистрілили в обличчя в районі Саламанка в центрі Мадрида.

Оглядачі спершу пов'язували інцидент із тим, що в Іспанії загострилась ситуація через угоду між Соціалістичною партією і сепаратистськими партіями Каталонії, яка передбачає амністію сепаратистів. Сам Відас Квадрас пов'язував напад із критикою іранського режиму.