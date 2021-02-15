Іспанія продовжує наполягати на паспортах вакцинації для відновлення туризму

Іспанські урядовці хочуть запровадити міжнародно визнаний документ про імунізацію від COVID-19 або повернути "безпечні коридори" для подорожей, щоб дозволити відновлення роботи туристичної галузі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр промисловості, торгівлі та туризму Іспанії Реєс Марото ще раз підтвердила прагнення свого уряду забезпечити затвердження міжнародно визнаного паспорта або свідоцтва про імунізацію.

"Іспанія підтримає будь-який інструмент, що сприяє відновленню безпечних подорожей та мобільності", - сказала Марото, додавши, що вона сподівається, що Іспанію розглядатимуть як "країну, відкриту для світу", і з безпечними "протоколами туризму".

Міністр не стала називати можливі дати відновлення іспанського туризму, і уникала відповіді, чи вважає вона, що будуть вжиті певні заходи, щоб дозволити поїздки до Іспанії до Великодня.

Вона підкреслила, що основним завданням уряду залишається утримання пандемії під контролем, а кампанія вакцинації в Іспанії працює на повній швидкості.

Але іспанські чиновники добре знають, що наслідки чергового літа без туризму будуть катастрофічними для економіки.

Міністерство економіки підготувало звіт, який не тільки розглядає можливість загальноєвропейського документа про вакцинацію, але й повернення безпечних коридорів для подорожей, що існували раніше.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз розробляє запровадження "сертифікату вакцинації" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, але це не буде "паспортом вакцинації".

Євросоюз також затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.