Испания продолжает настаивать на паспортах вакцинации для восстановления туризма

Испанские чиновники хотят ввести международно признанный документ об иммунизации от COVID-19 или вернуть "безопасные коридоры" для путешествий, чтобы позволить возобновление работы туристической отрасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото еще раз подтвердила стремление своего правительства обеспечить утверждение международно признанного паспорта или свидетельства об иммунизации.

"Испания поддержит любой инструмент, способствующий восстановлению безопасных путешествий и мобильности", - сказала Марото, добавив, что она надеется, что Испанию будут рассматривать как "страну, открытую для мира", и с безопасными "протоколами туризма".

Министр не стала называть возможные даты восстановления испанского туризма и избегала ответа на вопрос, считает ли она, что будут приняты определенные меры, чтобы позволить поездки в Испанию к Пасхе.

Она подчеркнула, что основной задачей правительства остается удерживание пандемии под контролем, а кампания вакцинации в Испании работает на полной скорости.

Но испанские чиновники хорошо знают, что последствия очередного лета без туризма будут катастрофическими для экономики.

Министерство экономики подготовило отчет, который не только рассматривает возможность общеевропейского документа о вакцинации, но и возвращения безопасных коридоров для путешествий, существовавших ранее.

Ранее стало известно, что Европейский Союз разрабатывает введение "сертификата вакцинации" для тех, кто получил прививку от коронавируса, но это не будет "паспортом вакцинации".

Евросоюз также утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммам коронавируса.