На кордоні Італії з Австрією виникла черга фур у 40 км через нові правила в’їзду

На одному з шляхів з Італії до Австрії нові вимоги до перетину кордону спричинили багатокілометрову чергу, передусім з водіїв-далекобійників.

Про це повідомляє агентство Ansa спільно з Corriere, пише "Європейська правда".

За новими правилами в’їзду, що почали діяти з минулого тижня, Австрія вимагає від усіх категорій мандрівників, що мають право на перетин кордону, надавати довідку про свіжий негативний тест на коронавірус.

На додачу, вимогу про негативний тест, зроблений за 48 годин до в’їзду, запровадила і Німеччина, куди прямують частина далекобійників з Італії транзитом через Австрію.

У зв’язку з новими вимогами біля кордону спорудили пункти швидкого тестування на коронавірус спеціально для далекобійників.

Усі перевірки й черги на тести спричинили на автошляху А22 кордоні багатокілометрову чергу, довжина якої вдень 15 лютого іноді сягала 40 кілометрів.

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Ситуація на кордоні вже спровокувала коментарі деяких італійських політиків, які назвали вимоги Австрії та Німеччини несправедливими.

"Наші працівники заслуговують на чіткі правила, повагу та рівні умови. Оскільки ми всі у Європі, якщо є такі вимоги - ми повинні бути готові зробити так само", - заявив лідер "Ліги" Маттео Сальвіні.



Міністр транспорту у відповідь на звернення керівництва регіону пообіцяв, що разом з колегами з міністерств внутрішніх справ та оборони подбає про розгортання нових пунктів тестування.