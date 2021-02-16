Жителі Ірландії використовують "стоматологічний туризм" для обходу заборони на поїздки

В уряді Ірландії думають, як боротися з обходом заборони на туристичні поїздки за кордон - після того, як "стоматологічний туризм" на Канарські острови перетворився на системну проблему.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

З середини грудня Ірландія у рамках заходів для боротьби з епідемією заборонила літати за кордон, крім випадків, коли для цього є важливі робочі, родинні чи медичні причини.



Проте тисячі людей знайшли спосіб обійти заборону, формально пояснюючи свою мандрівку візитом до стоматолога.

Національний офіс імміграції Ірландії зазначає, що "невідкладні медичні причини" називають метою своєї поїздки близько третини людей, що летять до Тенеріфе. При цьому мандрівники часто летять з компаньйонами.



Стоматологи з іспанських Канарських островів у коментарях ірландським ЗМІ кажуть, що щоденно отримують підозрілі замовлення від громадян Ірландії.



Представниця однієї з клінік у Тенеріфе розповіла, що у них традиційно бували замовлення від європейців літнього віку, але останнім часом багато запитів від молодих людей, часто пар, які хочуть обов’язково отримати підтвердження запису на електронну пошту.



"Звісно, коли вони не приходять, ми розуміємо, що це був просто привід для поїздки. Прикро, що вони відбирають вільні слоти у людей, у яких справді проблема", - розповіла вона.



Декілька клінік у коментарях повідомили, що припинили бронювати візити для ірландців, або почали вимагати передплату. Деякі розповіли, що склали список клієнтів, які так і не з’явилися, та хочуть передати його ірландським правоохоронцям.



Поліцейські в аеропорту Дубліна кажуть, що не мають юридичних механізмів, щоб зупинити мандрівників, які наводять як доказ важливості своєї поїздки підтвердження візиту до лікаря. Їх можуть оштрафувати на 500 євро через сумніви у правдивості пояснення, і таких прецедентів вже багато - але не можуть заборонити посадку на рейс.



Прем’єр вже запропонував збільшити цей штраф до 2000 євро, щоб свідоме зловживання винятками коштувало для однієї пари 4000 євро.