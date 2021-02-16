Жители Ирландии используют "стоматологический туризм" для обхода запрета на поездки

В правительстве Ирландии думают, как бороться с обходом запрета на туристические поездки за границу - после того, как "стоматологический туризм" на Канарские острова превратился в системную проблему.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

С середины декабря Ирландия в рамках мер по борьбе с эпидемией запретила летать за границу, кроме случаев, когда для этого есть важные рабочие, семейные или медицинские причины.

Однако тысячи людей нашли способ обойти запрет, формально объясняя свое путешествие визитом к стоматологу.

Национальный офис иммиграции Ирландии отмечает, что "неотложные медицинские причины" называют целью своей поездки около трети людей, летящих на Тенерифе. При этом путешественники часто летят с компаньонами.

Стоматологи испанских Канарских островов в комментариях ирландским СМИ говорят, что ежедневно получают подозрительные заказы от граждан Ирландии.

Представительница одной из клиник в Тенерифе рассказала, что у них традиционно бывали заказ от европейцев пожилого возраста, но в последнее время много запросов от молодых людей, часто пар, которые хотят обязательно получить подтверждение записи по электронной почте.

"Конечно, когда они не приходят, мы понимаем, что это был просто повод для поездки. Жаль, что они отбирают свободные слоты у людей, у которых действительно проблема", - рассказала она.

Несколько клиник в комментариях сообщили, что прекратили бронировать визиты для ирландцев, или стали требовать подписку. Некоторые рассказали, что составили список клиентов, которые так и не появились, и хотят передать его ирландским правоохранителям.

Полицейские в аэропорту Дублина говорят, что не имеют юридических механизмов, чтобы остановить путешественников, приводящих в доказательство важности своей поездки подтверждение визита к врачу. Их могут оштрафовать на 500 евро из-за сомнений в правдивости объяснения, и таких прецедентов уже много - но не могут запретить посадку на рейс.

Премьер уже предложил увеличить этот штраф до 2000 евро, чтобы сознательное злоупотребление исключениями стоило для одной пары 4000 евро.