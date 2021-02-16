Рада відновила конкурсний відбір на держслужбу, як просив ЄС

Верховна рада відновила проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний з COVID-19 карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За відповідний законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" в другому читанні і в цілому проголосували 289 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину.

В липні минулого року Верховна рада затвердила проєкт закону про відновлення конкурсів, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

В Євросоюзі неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це центральний елемент реформи державного управління.

Так, конкурси на посади державної служби категорії "А" оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом, на посади державної служби категорій "Б" і "В" - протягом 9 місяців з дня набрання законом.

Згідно з ухваленим у вівторок законопроєктом, контракти про проходження державної служби на період дії карантину через COVID-19, укладені до набрання чинності цього закону, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше п'яти місяців з дня набрання чинності цього закону для посад категорії "А"; і протягом одного року з дня набрання чинності цим законом для посад державної служби категорій "Б" і "В".

Законопроєкт також пропонує встановити, що спеціальна перевірка відповідно до закону про запобігання корупції не проводиться щодо осіб, які призначаються на посади держслужби або в органи місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними держслужби на період дії карантину, встановленого Кабміном, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час підписання відповідного контракту.

Згідно зі змінами, у разі, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та ж особа, яке займає посаду першого заступника міністра або заступника міністра не може виконувати обов'язки міністра понад 30 днів.

Зміни також передбачають, що одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету міністрів не може бути подана більше трьох разів протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання Верховної ради.