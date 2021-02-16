Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, как просил ЕС

Верховная рада возобновила проведение конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за связанного с COVID-19 карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы о возобновлении проведения конкурсов на занимание должностей государственной службы и других вопросах государственной службы" во втором чтении и в целом проголосовали 289 народных депутатов.

Законопроект предусматривает объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.

В июле прошлого года Верховная рада утвердила проект закона о возобновлении конкурсов, но президент Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

В Европейском Союзе неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это центральный элемент реформы государственного управления.

Так, конкурсы на должности государственной службы категории "А" объявляются в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона, на должности государственной службы категорий "Б" и "В" - в течение 9 месяцев со дня вступления закона.

Согласно принятому во вторник законопроекту, контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина COVID-19, заключенные до вступления в силу этого закона, действуют до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более пяти месяцев со дня вступления в силу этого закона для должностей категории "А"; и в течение одного года со дня вступления в силу данного закона для должностей государственной службы категорий "Б" и "В".

Законопроект также предлагает установить, что специальная проверка в соответствии с законом о предотвращении коррупции не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности госслужбы или в органы местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими госслужбы на период действия карантина, установленного Кабмином, при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась специальная проверка при подписании соответствующего контракта.

Согласно изменениям, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть подана ​​более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной рады.