Компанія Johnson & Johnson подала заявку на затвердження своєї вакцини в ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕMA) отримало офіційну заявку від компанії Johnson&Johnson на отримання дозволу для її вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті агентства

"EMA отримала заявку на умовний дозвіл на продаж (CMA) для вакцини від COVID-19, розроблену Janssen-Cilag International N.V. Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) оцінить вакцину, відому як COVID-19 Vaccine Janssen, за прискореним графіком", - йдеться у заяві.

Зазначається, що комітет може надати свій висновок до середини березня за умови, що дані компанії про ефективність, безпеку та якість вакцини є достатньо вичерпними та надійними.

"Такий короткий час для оцінки можливий лише тому, що EMA вже переглянула деякі дані під час постійного огляду. На цьому етапі EMA оцінила дані якості та дані лабораторних досліджень, які вивчали, наскільки вакцина ініціює вироблення антитіл та імунних клітин, спрямованих на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19). Агентство також розглянуло дані клінічної безпеки щодо вірусного вектора, що використовується у вакцині", - пояснили в агентстві.

Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності та безпеки вакцини, а також її якості.

Це четверта заявка на вакцини проти COVID-19 з початку поточної пандемії. Раніше дозвіл в ЄС отримали препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Раніше Johnson&Johnson заявила про 66% ефективності своєї вакцини від коронавірусу, але дослідження показують різну ефективність залежно від регіону.

Вакцина розроблюється у Бельгії фармацевтичною компанією Janssen, яка належить американському концерну.