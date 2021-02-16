Компания Johnson & Johnson подала заявку на утверждение своей вакцины в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства

"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику", - говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет может предоставить свое заключение до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве вакцины являются достаточно исчерпывающими и надежными.

"Такое короткое время для оценки возможно только потому, что EMA уже пересмотрела некоторые данные во время постоянного наблюдения. На этом этапе EMA оценила данные качества и данные лабораторных исследований, которые изучали, насколько вакцина инициирует выработку антител и иммунных клеток, направленных на SARS-CoV 2 (вирус, вызывающий COVID-19). Агентство также рассмотрело данные клинической безопасности по вирусному вектору, используемому в вакцине", - пояснили в агентстве.

Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

Это четвертая заявка на вакцины против COVID-19 с начала текущей пандемии. Ранее разрешение в ЕС получили препараты от BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее Johnson & Johnson заявила о 66% эффективности своей вакцины от коронавируса, но исследования показывают разную эффективность в зависимости от региона.

Вакцина разрабатывается в Бельгии фармацевтической компанией Janssen, которая принадлежит американскому концерну.