Johnson&Johnson заявила про 66% ефективності своєї вакцини, потрібна лише одна доза

Американська компанія Johnson&Johnson заявила про 66% ефективності своєї вакцини від коронавірусу, але дослідження показують різну ефективність залежно від регіону.

Як повідомляє "Європейська правда", компанія оприлюднила звіт про третю фазу клінічних досліджень на своєму сайті.

"Початок захисту спостерігався вже на 14-й день. Рівень захисту від помірної та важкої інфекції COVID-19 становив 72% у США, 66% у Латинській Америці та 57% у Південній Африці через 28 днів після щеплення", - йдеться у звіті.

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Також вказується, що препарат на 85% загалом ефективний у профілактиці важких захворювань та продемонстрував повний захист від госпіталізації та смертей, пов’язаних із COVID-19, станом на 28-й день вакцинації.

Окремо наголошується, що для вакцинації необхідна тільки одна доза препарату, і він сумісний зі стандартними каналами розподілу вакцин.

Компанія заявила, що у тестуванні вакцини взяли участь 43 783 учасників. Johnson&Johnson планує подати заявку на затвердження вакцини у США на початку лютого.

Вакцина розроблюється у Бельгії фармацевтичною компанією Janssen, яка належить американському концерну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже привітав новий звіт компанії про випробування.

"Дуже обнадійливо, що ранні випробування вакцини показують, що вона ефективна проти коронавірусу. Ми домовилися про 30 мільйонів доз, і, якщо вона буде схвалена нашим регулятором лікарських засобів, можна очікувати, що вакцина стане доступною пізніше цього року", - написав він у Twitter.

Як відомо, країни ЄС не отримають вчасно в повному обсязі куплених вакцин від виробників Pfizer та AstraZeneca.

Єврокомісія за згодою AstraZeneca опублікувала контракт про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин.

Єврокомісія також ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.