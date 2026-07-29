У Польщі двоє чоловіків ображали українця в потязі, пасажири їх вигнали

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як у поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця – після втручання кондуктора та інших пасажирів агресорів вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф.

Про це повідомило видання Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

На відео видно, як двоє чоловіків у поїзді ображають одного з пасажирів. Один із них був агресивнішим та кричав найбільше, вимагаючи в українця вийти з поїзда. На відео чути голос жінки, яка українською мовою каже "не виходь". За повідомленнями інтернет-користувачів, чоловіки нібито також вигукували ксенофобські гасла, спрямовані проти українців та білорусів.

Провідник намагався відокремити агресивнішого чоловіка від об’єкта його агресивних нападок. У якийсь момент агресор спробував підійти до пасажира, який їх знімав. Однак його зупинили інші люди. Зчинилась штовханина й один із пасажирів, коли відчинились двері, виштовхав агресора з поїзда. Другого чоловіка виштовхали слідом.

Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn.



Agresorzy obrażali jednego z pasażerów oraz wykrzykiwali ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów.



Kiedy kierowca zatrzymał pojazd, aby interweniować, jeden go uderzył.… pic.twitter.com/gXfTsO3n7U – Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) July 29, 2026

Як розповіла виданню Анета Насіловська з повітового управління поліції у Воломіні, інцидент стався у поїзді за маршрутом Варшава – Тлущ біля станції Кобилка-Оссув.

"Двоє чоловіків, одному 20 років, другому – 22, почали чіплятися до хлопця, який, як з’ясувалося, був 16-річним громадянином України. Пізніше цей хлопець розповів, що, власне, сам до кінця не знає, з якої саме причини вони його зачепили", – сказала поліцейська.

Кондуктор, за її словами, зрештою наказав їм покинути поїзд. "Там почалася сутичка, і кондуктора, який перебував поруч із ними, відкинуло рикошетом", – описує вона.

Правоохоронці провели процедури щодо агресивних чоловіків.

"Мати (українського) хлопця нічого не вимагала. Вона не заявила, що мало місце порушення на грунті національної ненависті. Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку в громадському місці", – додала поліцейська.

Як підкреслює поліцейська, чоловіків перевірили на наявність алкоголю в організмі. Вони були тверезі. На наявність інших речовин їх не перевіряли. Вони мають сплатити штраф по 500 злотих.

Поліція наголошує, що не отримала жодної заяви щодо ксенофобських гасел, які, за повідомленнями в мережі, нібито викрикували нападники.

Напередодні управління поліції у Кракові почало кримінальне провадження щодо погроз та дискримінації за національною ознакою після інциденту в Малопольському воєводстві, де працівник польської компанії грубо ображав українських працівників.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку з нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".