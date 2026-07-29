Чому Трамп нарешті підтримав законопроєкт щодо санкцій проти РФ і що у ньому

Після майже 17 місяців суперечок та обговорень законопроєкт про санкції США проти Росії може стати першим за нинішньої каденції Дональда Трампа санкційним законом, спрямованим проти Кремля. До того ж – доволі жорстким.

28 липня він пройшов процедурне голосування у Сенаті, де пропозицію підтримали 86 сенаторів, а проти висловилися лише 12.

Зауважимо, що це ще не остаточне затвердження документа Конгресом США.

Для отримання зеленого світла з Білого дому співавторам законопроєкту довелося йти на поступки адміністрації Дональда Трампа.

Про те, що являє собою багатостраждальний законопроєкт, який назвали на честь його покійного співавтора Ліндсі Грема, проти кого саме він спрямований, чому він не сподобався демократам та яких наслідків очікувати Україні, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа. Далі – стислий її виклад.

Покійного Ліндсі Грема вважали одним з найактивніших прихильників України у Сенаті. Останні півтора року свого життя сенатор присвятив, зокрема, спробам законодавчо закріпити каральні санкції проти Росії за імітацію нею переговорного процесу.

1 квітня 2025 року Грем разом з колегою з Демократичної партії Річардом Блюменталем представили законопроєкт, відомий як Sanctioning Russia Act. Тоді як адміністрація Дональда Трампа робила безрезультатні спроби домогтися дипломатичного завершення війни в Україні (переважно тиснучи саме на Київ).

Це – документ, який пропонує реальні важелі тиску на Москву за її відмову від мирних переговорів.

Торік після представлення цієї пропозиції її підтримали 84 зі 100 сенаторів. Попри таку широку і двопартійну підтримку законопроєкт Грема-Блюменталя більше ніж на рік "застряг" у невизначеності.

Судячи з офіційної комунікації сенатора Грема та інших співавторів проєкту, причиною затримки у його розгляді стала позиція Білого дому. У Трампа вимагали, щоб вирішальне слово щодо запровадження нових санкцій проти Росії залишалося за президентом, а не за Конгресом.

Влітку 2026 року Білий дім нарешті взявся за законопроєкт. Реальні зміни у баченні ситуації Трампом сталися на початку літа 2026 року під час червневого саміту G7 у французькому Ев’яні. Після завершення зустрічі господар саміту, президент Франції Емманюель Макрон, заявив, що всі лідери "сімки" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру.

Серед інших причин – смерть Ліндсі Грема, який саме перед цим відвідав Україну. Крім того, наприкінці липня Україну відвідала одна з найбільш наближених до американського президента MAGA-активісток, ультраправа блогерка Лора Лумер, яка повідомила, що відтепер підтримує Київ.

У результаті переговорів з сенаторами Білому дому вдалося дотиснути не одну поступку в законопроєкті.

Перш за все, максимальну ставку вторинних тарифів було знижено з 500% до "максимум 100%", тобто ставку президент обиратиме сам. А застосовуватися вона буде лише до п’яти країн, які були найбільшими покупцями російських енергоносіїв протягом останніх 12 місяців, та п’яти держав, що сприяли обходу санкцій щодо російської нафти протягом того ж періоду. Кого з кожної п’ятірки карати митами – обиратиме Трамп.

Нині у п’ятірку найбільших імпортерів російської нафти входять Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Туреччина, а газу – Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Важливо, що остання версія законопроєкту вже не прив’язана до процесу мирних переговорів, а робить обмеження обов’язковими для запровадження протягом 30 днів з моменту вступу закону в дію, тобто не потребує окремого рішення президента про запуск санкцій. А перелік передбачених санкцій не обмежується митами.

Водночас одразу 10 сенаторів-демократів проголосували проти під час його процедурного розгляду. Деякі критики серед демократів занепокоєні тим, що законодавство надасть президенту безпрецедентно широкі повноваження щодо запровадження мит, в тому числі й проти торговельних партнерів США.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.