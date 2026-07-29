В Амстердамі посилюють заходи безпеки на ЛГБТ-прайді після нападу в Берліні

Місцева влада Амстердама посилює заходи безпеки на міжнародному ЛГБТ-заході WorldPride, який триває в столиці Нідерландів до 8 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це заявила мер Амстердама Фемке Халсема, посадовицю цитує Reuters.

Про посилення заходів охорони прайду стало відомо після того, як 25 липня в Берліні 25 липня автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+, що призвело до загибелі людини.

У міській владі нідерландської столиці не розкривали, яких саме заходів безпеки вживатиме місцева поліція.

"Безпека на прайді в Амстердамі завжди була на дуже високому рівні. За необхідності ми вживатимемо додаткових заходів, які, сподіваємося, відвідувачі помітять якомога менше", – заявила Халсема.

За інформацією поліції, будуть застосовані як видимі, так і приховані заходи безпеки.

З грудня 2023 року Нідерланди перебувають на 4-му рівні загрози за п'ятибальною національною шкалою тероризму, що свідчить про реальну можливість нападу. У своїй останній оцінці нідерландське агентство з боротьби з тероризмом (NCTV) заявило, що загрози з боку джихадистів залишаються головною проблемою безпеки країни.

WorldPride – це міжнародний фестиваль на підтримку ЛГБТ-спільноти, який проводиться у різних містах світу. Цьогоріч його приймає столиця Нідерландів. Святкування триватимуть з 25 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, 26 липня німецька поліція застрелила підозрюваного у смертельному наїзді автомобіля на учасників ЛГБТ-прайду в Берліні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

Згодом правоохоронці виявили в телефоні нападника відео, де висловлюється підтримка терористичній організації "Ісламська держава".