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МВС Польщі після серії інцидентів з українцями: "Мова ненависті неприйнятна"

Новини — Середа, 29 липня 2026, 17:25 — Марія Ємець

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі на тлі серії інцидентів з образами й застосуванням сили до українців наголосили, що подібні дії на ґрунті нетерпимості є неприйнятними і будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в X відомства. 

В МВС Польщі наголосили, що підбурювання до ненависті чи образ людей на основі їхньої національності, етнічного походження, раси чи віри не будуть толеруватися.

"Польська поліція реагує на мову ненависті – і онлайн, і у громадському просторі. Ми займаємось просвітництвом, запобіганням і притягненням до відповідальності тих, хто порушує закон", – наголосили у заяві.

Нагадування опублікували на тлі низки інцидентів за останні тижні, у яких українці у Польщі зазнавали агресії за національною ознакою. 

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на 3 місяці. 

Управління поліції у Кракові відкрило кримінальне провадження щодо погроз та дискримінації за національною ознакою після інциденту в Малопольському воєводстві, де працівник польської компанії грубо ображав українських працівників. 

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як у поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця. Після втручання кондуктора та інших пасажирів кривдників вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф. 

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