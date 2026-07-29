МВС Польщі після серії інцидентів з українцями: "Мова ненависті неприйнятна"

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі на тлі серії інцидентів з образами й застосуванням сили до українців наголосили, що подібні дії на ґрунті нетерпимості є неприйнятними і будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в X відомства.

В МВС Польщі наголосили, що підбурювання до ненависті чи образ людей на основі їхньої національності, етнічного походження, раси чи віри не будуть толеруватися.

🚫 Nie ma zgody na nawoływanie do nienawiści oraz znieważanie osób ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową. @PolskaPolicja reaguje na hejt – zarówno w Internecie, jak i w przestrzeni publicznej. Edukujemy, zapobiegamy i ścigamy osoby, które… pic.twitter.com/63JyR1m8Z3 – MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 29, 2026

"Польська поліція реагує на мову ненависті – і онлайн, і у громадському просторі. Ми займаємось просвітництвом, запобіганням і притягненням до відповідальності тих, хто порушує закон", – наголосили у заяві.

Нагадування опублікували на тлі низки інцидентів за останні тижні, у яких українці у Польщі зазнавали агресії за національною ознакою.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на 3 місяці.

Управління поліції у Кракові відкрило кримінальне провадження щодо погроз та дискримінації за національною ознакою після інциденту в Малопольському воєводстві, де працівник польської компанії грубо ображав українських працівників.

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як у поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця. Після втручання кондуктора та інших пасажирів кривдників вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф.