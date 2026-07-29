На підмогу французьким пожежникам прибули гелікоптери з Чехії і Словаччини

Спецгелікоптери з Чехії та Словаччини почали працювати поруч з французькими пожежниками у південному департаменті Вар.

Про це заявили у місцевій префектурі, пише "Європейська правда".

29 липня у префектурі французького департаменту Вар біля Марселя і Канн, де тривають лісові пожежі, оголосили, що на допомогу місцевим вогнеборцям прибули спецгелікоптери з Чехії та Словаччини.

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🚁Les pilotes slovaques et tchèques avec leurs hélicoptères bombardiers d’eau sont arrivés dans le #Var !



✅Basés au Luc-en-Provence, ils ont participé ce matin au briefing opérationnel avec les militaires de la base du… pic.twitter.com/QQDznsXWLP – Préfet du Var (@Prefet83) July 29, 2026

Допомога надійшла у межах Механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого Франція та Іспанія попросили минулого тижня.

Вранці прибулі пілоти долучилися до координаційної зустрічі, а вдень вже виконали перші скиди води над зоною пожежі.

Найважча ситуація з пожежами у Франції – в південно-західному департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Свою допомогу Франції у боротьбі зі стихійним лихом запропонувала також Україна, Литва готується відправити групу своїх пожежників.

До Іспанії на місяць вирушить понад сотня вогнеборців з Польщі.