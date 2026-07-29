Нападників на українську пару у Вроцлаві взяли під варту на 3 місяці

У середу вроцлавський суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою 45-річного Адама С. і 27-річного Томаша М. за підозрою в участі у жорстокому побитті пари громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TVP Info.

Двох громадян України, 20-річну жінку та 21-річного чоловіка, побили в неділю у Вроцлаві. У понеділок поліція затримала у цій справі двох чоловіків, які неодноразово потрапляли до поліцейських реєстрів. Ще одного підозрюваного шукають.

Районний суд Вроцлава-Фабричної задовольнив клопотання прокуратури та ухвалив рішення про тримісячний арешт для Адама С. У вівторок вроцлавська прокуратура висунула йому звинувачення у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної приналежності. Слідчі кваліфікували цей вчинок як хуліганський проступок. Адаму С. також висунули звинувачення у скоєнні злочину за обставин рецидиву. Йому загрожує до 7,5 років ув’язнення.

Прокурор Беата Ленцька в розмові з журналістами зазначила, що суд "повністю підтримав аргументацію прокуратури, викладену в клопотанні про попереднє ув’язнення".

Вроцлавський суд також застосував арешт щодо 27-річного Томаша М. Чоловік підозрюється у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної приналежності. Йому загрожує 5 років ув’язнення.

Захисник Адама С., адвокат Матеуш Кролікевич, наголосив, що його клієнт не визнає висунутих звинувачень. "Це була суперечка, не пов’язана з питаннями національності", – сказав адвокат.

Інцидент стався 26 липня у Вроцлаві. Група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку з нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".

Тим часом речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.