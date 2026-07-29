У Греції під час масштабної лісової пожежі на Криті загинули двоє вогнеборців

На грецькому острові Крит під час боротьби з масштабною лісовою пожежею загинули двоє пожежників.

Про це повідомляє Cretalive, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в середу вдень у районі Кріа-Врісі муніципалітету Агіос-Василіос. Наразі вогонь поширюється щонайменше у трьох осередках.

За даними видання, двоє пожежників із нез’ясованих причин опинилися заблокованими разом зі своїм автомобілем поблизу села Сахтурія. Згодом їх знайшли мертвими.

Попередньо відомо, що один із загиблих був пожежником із тривалим стажем служби, інший працював сезонним рятувальником. Обставини, за яких їхній автомобіль опинився в оточенні вогню, наразі з'ясовують.

Через швидке поширення пожежі грецька служба екстреного оповіщення 112 двічі розсилала повідомлення про евакуацію.

Також повідомляли, що у Греції пожежники борються з великою лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на острові Парос в Егейському морі.

Тим часом прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна починає бачити "світло в кінці тунелю" у боротьбі з великими лісовими пожежами.

А прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відклав початок своєї відпустки через масштабні лісові пожежі.