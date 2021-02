В ЄС сподіваються, що після рішення Ради конкурси на держслужбу швидко відновляться

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою закону про відновлення конкурсного відбору на державну службу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матернова написала у Twitter.

"Хороші новини: сьогодні парламент України прийняв закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії. Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби. Важливо, щоб він швидко набув чинності", - йдеться у повідомленні.

Good news: @ua_parliament adopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic

It is a main pillar of 🇺🇦 comprehensive public admin reform strategy supported by 🇪🇺to improve and strengthen public service

Important it quickly enters into force