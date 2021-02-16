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Рада возобновила конкурсный отбор на госслужбу, как просил ЕС

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В ЕС надеются, что после решения Рады конкурсы на госслужбу быстро возобновятся

Вторник, 16 февраля 2021, 18:32

Заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и руководитель Группы поддержки Украины в ЕК Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной Радой закона о возобновлении конкурсного отбора на государственную службу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матернова написала в Twitter.

"Хорошие новости: сегодня парламент Украины принял закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, приостановленного во время пандемии. Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы. Важно, чтобы он быстро вступил в силу", - говорится в сообщении.

Верховная Рада 16 февраля возобновила проведение конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за связанного с COVID-19 карантина.

В июле прошлого года Рада утвердила проект закона о возобновлении конкурсов, но президент Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории "А" в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали возобновить конкурсный отбор, подчеркивая, что это центральный элемент реформы государственного управления.

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