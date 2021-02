В ЕС надеются, что после решения Рады конкурсы на госслужбу быстро возобновятся

Заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и руководитель Группы поддержки Украины в ЕК Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной Радой закона о возобновлении конкурсного отбора на государственную службу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матернова написала в Twitter.

"Хорошие новости: сегодня парламент Украины принял закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, приостановленного во время пандемии. Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы. Важно, чтобы он быстро вступил в силу", - говорится в сообщении.

Good news: @ua_parliament adopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic

It is a main pillar of 🇺🇦 comprehensive public admin reform strategy supported by 🇪🇺to improve and strengthen public service

Important it quickly enters into force