Австрія не відкриє бари і ресторани до Великодня

Уряд Австрії оголосив, що відкриття сектора гостинності буде відкладено як мінімум до Великодня, яку християни західного обряду святкуватимуть в перші вихідні квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Таким чином, залишаються закритими бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади.

Барам і ресторанам як і раніше дозволено пропонувати їжу і напої на винос.

Однак у цього сектора є невелика надія, оскільки уряд Австрії заявив, що 1 березня знову зустрінеться з експертами і керівниками держави, щоб переглянути поточний курс дій.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд відхилив прохання деяких австрійських кафе і барів відкривати сади і прилеглі території.

Міністр туризму Елізабет Кестінгер поскаржилася на "гіркі новини для гастрономії та туризму ... які були закриті протягом декількох місяців і сильно страждають від цієї ситуації".

Нагадаємо, Німеччина майже повністю закрила кордони з Австрією та Чехією через нові штами коронавірусу.