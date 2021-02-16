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Австрия не откроет бары и рестораны до Пасхи

Вторник, 16 февраля 2021, 19:51

Правительство Австрии объявило, что открытие сектора гостеприимства будет отложено как минимум до Пасхи, которую христиане западного обряда будут праздновать в первые выходные апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Таким образом, остаются закрытыми бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения.

Барам и ресторанам по-прежнему разрешено предлагать еду и напитки на вынос.

Однако у этого сектора была небольшая надежда, поскольку правительство Австрии заявило, что 1 марта снова встретится с экспертами и руководителями государства, чтобы пересмотреть текущий курс действий.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство отклонило просьбы некоторых австрийских кафе и баров открывать сады и прилегающие территории, поскольку в марте температура будет повышаться.

Министр туризма Элизабет Кестингер посетовала на "горькие новости для гастрономии и туризма… которые были закрыты в течение нескольких месяцев и сильно страдают от этой ситуации".

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