Нацасамблея Франції схвалила проєкт про "ісламістський сепаратизм"

Національна асамблея - нижня палата французького парламенту - після двох тижнів дебатів схвалила проєкт про "ісламістський сепаратизм", ініційований восени 2020 року президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Проєкт підтримали 347 депутатів з 577. Проти проголосували 151, 65 утрималися.

Проєкт містить низку блоків щодо різних сфер суспільного життя - про релігійну нейтральність представників публічних сервісів, боротьбу з мовою ненависті онлайн, обмеження щодо освіти вдома тощо.

Проєкт абсолютною більшістю підтримала партія Еммануеля Макрона LREM - лише 10 утрималися і один голос віддали проти. Підтримали його також групи MoDem та Agir.

Опозиційні партії проголосували переважно проти, маючи кожен свої зауваження до тексту.

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен, раніше відоме як "Національний фронт", вирішило утриматися. У цій політсилі під час дебатів наполягали, що проєкт у такому вигляді не виконає свого завдання, та внесли альтернативний проєкт, яким пропонують заборонити "ісламістські ідеології".

У лівій партії Les Insoumis навпаки вважають, що у проєкті багато надмірностей. Президент групи Жан-Люк Меленшон назвав його "непотрібним" та "небезпечним, тому що він загрожує наступом на свободи".

З 30 березня документ почнуть розглядати у Сенаті.

Проєкт про "ісламістський сепаратизм" був анонсований президентом Еммануелем Макроном ще восени 2020 року. Його додатково актуалізували останні теракти - вбивство вчителя, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда, та напад з ножем у соборі в Ніцці, внаслідок якого загинули троє осіб.

Проєкт передбачає низку заходів: заборону дитячої освіти вдома за рішенням батьків - окрім виняткових випадків, правило "нейтральності" представників публічних сервісів, боротьбу з мовою ненависті в інтернеті, контроль за мусульманськими організаціями і їхнім фінансуванням, боротьбу з такими явищами, як примус до шлюбу та полігамія.

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