Нацассамблея Франции одобрила проект об "исламистском сепаратизме"

Национальная ассамблея - нижняя палата французского парламента - после двух недель дебатов приняла проект об "исламистском сепаратизме", инициированный осенью 2020 года президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Проект поддержали 347 депутатов из 577. Против проголосовали 151, 65 воздержались.

Проект содержит ряд блоков по различным сферам общественной жизни - о религиозной нейтральности представителей публичных сервисов, борьбе с языком ненависти онлайн, ограничениях в отношении образования дома и т.д.

Проект абсолютным большинством поддержала партия Макрона LREM - всего 10 воздержались и один голос отдали против. Поддержали его также группы MoDem и Agir.

Оппозиционные партии проголосовали преимущественно против, имея каждый свои замечания к тексту.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен, ранее известное как "Национальный фронт", решило воздержаться. В этой политсиле во время дебатов настаивали, что проект в таком виде не выполнит своей задачи, и внесли альтернативный проект, которым предлагают запретить "исламистские идеологии".

В левой партии Les Insoumis наоборот считают, что в проекте много излишеств. Президент группы Жан-Люк Меленшон назвал его "ненужным" и "опасным, потому что он угрожает наступлением на свободы".

С 30 марта документ начнут рассматривать в Сенате.

Проект об "исламистском сепаратизме" был анонсирован президентом Эммануэлем Макроном еще осенью 2020 года. Его дополнительно актуализировали последние теракты - убийство учителя, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда, и нападение с ножом в соборе в Ницце, в результате чего погибли три человека.

Проект предусматривает ряд мер: запрет детского образования дома по решению родителей - кроме исключительных случаев, правило "нейтральности" представителей общественных сервисов, борьбу с языком ненависти в интернете, контроль за мусульманскими организациями и их финансированием, борьбу с такими явлениями, как принуждение к браку и полигамия.

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