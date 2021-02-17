У Греції стався землетрус магнітудою 4,9

Землетрус магнітудою 4,9 стався рано в середу поблизу грецького приморського міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки.

Про це повідомив Афінський геодинамічний інститут, передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус стався на відстані 11 км на південний схід від міста на глибині 6,0 км о 5.36 ранку.

О 6.38 на відстані 13 км від Нафпактоса був зафіксований новий землетрус магнітудою 4,1.

Станом на 7.00 повідомлень про пошкодження від сейсмічних вібрацій не надходило. Однак пожежні машини з міст Айгіо та Нафпактос продовжують проводити патрулювання для виявлення будь-яких проблем із сейсмічною активністю.

Як заявив професор геології в Університеті Патри та лабораторії сейсмології Ефтіміос Сокос, у Греції в останні місяці зростає сейсмічна активність.

За його словами, "з початку сейсмічної активності в грудні минулого року ми очікували такого розвитку подій, як ми бачимо це в Коринфській затоці".