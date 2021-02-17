В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рано в среду близ греческого приморского города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива.

Об этом сообщил Афинский геодинамический институт, передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение произошло в 11 км к юго-востоку от города на глубине 6,0 км в 5.36 утра.

В 6.38 на расстоянии 13 км от Нафпактоса был зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,1.

По состоянию на 7.00 сообщений о повреждениях от сейсмических вибраций не поступало. Однако пожарные машины из городов Айги и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления каких-либо проблем с сейсмической активностью.

Как заявил профессор геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последние месяцы растет сейсмическая активность.

По его словам, "с начала сейсмической активности в декабре прошлого года мы ожидали такого развития событий, как мы видим сейчас в Коринфском заливе".