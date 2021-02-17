Кибератака с "российским следом" во Франции: в компании говорят, что большинство клиентов не пострадали

Кибератака во Франции через программное обеспечение компании-провайдера оказалась менее масштабной, чем сначала опасались, и затронула немногих клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP.

Напомним, на днях в Национальном агентстве безопасности информационных систем (Anssi) сообщили о кибератаке через программное обеспечение компании Centreon, среди клиентов которой – крупный бизнес (Airbus, Air Fance, Bolloré, EDF, Orange) и Министерство юстиции.

В Centreon после уточнения деталей из Anssi заявили, что последствия атаки менее масштабные, чем могло показаться из первого сообщения. По их словам, пострадали лишь около 15 компаний, использовавших устаревшую открытую версию программного обеспечения, которая не поддерживалась уже пять лет.

В Centreon отметили, что открытую версию ее программного обеспечения используют всего около 200 000 компьютеров, а коммерческую - 720 клиентов. Они также заявили, что компания не распространила никакой версии с уже встроенным вирусом и что инцидент не стоит ассоциировать с масштабной атакой в ​​США, которая осуществлялась через программное обеспечение компании SolarWinds.

Правительственное агентство Anssi установило, что атака имеет ряд общих черт с предыдущими кампаниями группы Sandworm, которую считают связанной с российскими военными, но не обвинили Россию напрямую.

В Кремле подозрения назвали "абсурдными".