ЄС замовив ще 200 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech

Компанії Pfizer та BioNTech заявили в середу, що досягли угоди про постачання Європейському союзу ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У заяві американської та німецької компаній зазначено, що дози йдуть на додачу до 300 мільйонів доз вакцин, які спочатку замовив блок. Єврокомісія має можливість вимагати ще 100 мільйонів доз.

Компанії заявили, що 200 мільйонів доз, як очікується, будуть доставлені цього року, з них 75 мільйонів доз - у другому кварталі.

Вакцина Pfizer-BioNTech була першою з трьох на сьогодні затверджених до використання в ЄС, який зазнав сильної критики за повільний початок кампанії вакцинації порівняно з такими країнами, як Ізраїль, Британія та США. Дві інші затверджені в ЄС вакцини - від компаній Moderna та AstraZeneca.

Затримки запланованих поставок від усіх цих виробників вакцин викликали хвилю невдоволення серед європейських урядів.

Минулого місяця Pfizer заявив, що тимчасово скорочує поставки в Європу та Канаду, одночасно модернізуючи виробничі потужності на своєму заводі в Бельгії. ЄС також публічно сперечався з AstraZeneca щодо отримання меншої кількості вакцин, ніж передбачалося.

"Ми невпинно працюємо над підтримкою подальшого розгортання вакцинаційних кампаній у Європі та в усьому світі шляхом розширення виробничих потужностей", - заявив у середу генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Генеральний директор BioNTech Угур Сахін зазначив, що його компанія розпочне виробництво на своєму новому заводі в німецькому Марбургу.

У вівторок Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що отримало запит від Johnson & Johnson на отримання дозволу на його вакцину проти коронавірусу. Європейський регулятор заявив, що може надати висновок до середини березня. Вакцина J&J вводиться одноразово, тоді як трьом іншим вакцинам потрібні два уколи з інтервалом у тижні.