ЕС заказал еще 200 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech

Компании Pfizer и BioNTech заявили в среду, что достигли соглашения о поставках Европейскому Союзу еще 200 млн доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В заявлении американской и немецкой компаний указано, что дозы идут в дополнение к 300 млн доз вакцин, которые сначала заказал блок. Еврокомиссия возможность требовать еще 100 млн доз.

Компании заявили, что 200 млн доз, как ожидается, будут доставлены в этом году, из них 75 млн доз - во втором квартале.

Вакцина Pfizer-BioNTech была первой из трех на сегодня утвержденных к использованию в ЕС, который подвергся сильной критике за медленное начало кампании вакцинации по сравнению с такими странами, как Израиль, Великобритания и США. Две другие утвержденные в ЕС вакцины - от компаний Moderna и AstraZeneca.

Задержки запланированных поставок от всех этих производителей вызвали волну недовольства среди европейских правительств.

В прошлом месяце Pfizer заявил, что временно сокращает поставки в Европу и Канаду, одновременно модернизируя производственные мощности на своем заводе в Бельгии. ЕС также публично спорил с AstraZeneca на получение меньшего количества вакцин, чем предполагалось.

"Мы постоянно работаем над поддержкой дальнейшего развертывания прививочной кампании в Европе и во всем мире путем расширения производственных мощностей", - заявил в среду генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Генеральный директор BioNTech Угур Сахин отметил, что его компания начнет производство на своем новом заводе в немецком Марбурге.

Во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что получило запрос от Johnson & Johnson на получение разрешения на его вакцину против коронавируса. Европейский регулятор заявил, что может дать заключение до середины марта. Вакцина J & J вводится однократно, тогда как трем другим вакцинам нужны два укола с интервалом в недели.