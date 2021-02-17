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У Будапешті український теплохід допоміг баржам, які врізалися у міст на Дунаї

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У Будапешті український теплохід допоміг баржам, які врізалися у міст на Дунаї

Середа, 17 лютого 2021, 13:21

Команда українського теплохода прийшла на допомогу австрійському каравану барж, який врізався в опору мосту у Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

Інцидент трапився ще 12 лютого в акваторії міста Будапешт – караван барж, який проводив теплохід "Greifenstein" австрійської судноплавної компанії Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), зіштовхнувся з опорою мосту Ракоці.

 

"Колегам допомогли вийти з ситуації українці – команда теплоходу "Оренбург" ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". Надання допомоги в біді – давня морська традиція, дотримання якої є честю та обов’язком капітана та команди судна", - написала Непоп.

 

На фото можна побачити, як український теплохід допомагає відштовхнути баржі від опори мосту.

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