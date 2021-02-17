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В Будапеште украинский теплоход помог баржам, которые врезались в мост на Дунае

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В Будапеште украинский теплоход помог баржам, которые врезались в мост на Дунае

Среда, 17 февраля 2021, 13:21

Команда украинского теплохода пришла на помощь австрийскому каравану барж, который врезался в опору моста в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Инцидент произошел еще 12 февраля в акватории Будапешта - караван барж, который проводил теплоход Greifenstein австрийской судоходной компании Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), столкнулся с опорой моста Ракоци.

 

"Коллегам помогли выйти из ситуации украинцы - команда теплохода "Оренбург" ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Оказание помощи в беде - давняя морская традиция, соблюдение которой – честь и обязанность капитана и команды судна", - написала Непоп.

 

На фото можно увидеть, как украинский теплоход помогает оттолкнуть баржи от опоры моста.

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