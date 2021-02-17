У Німеччині швидко поширюється британський штам коронавірусу - глава МОЗ

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, швидко поширюється в Німеччині.

Про це заявив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами міністра, штам, відомий під офіційною назвою B117, наразі становить понад 22 відсотки інфекцій в Німеччині.

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Менш двох тижнів тому національне агентство з боротьби із захворюваннями, Інститут Роберта Коха (RKI), заявляло, що частка випадків, віднесених до В117, становить трохи менше 6 відсотків.

Нещодавно німецький уряд виділив ресурси лабораторіям для проведення додаткових тестів, щоб отримати більш чітку картину поширення штамів коронавірусу в країні.

В даний час Німеччина перебуває на карантині, завдяки якому цього року значно знизився рівень зараження.

Однак канцлер Ангела Меркель та інші найвищі урядовці заявляють, що поки рано пом'якшувати обмеження, вказуючи на загрозу, яку становлять більш небезпечні мутації коронавірусу.

Нагадаємо, 14 лютого Німеччина зупинила більшість поїздок між регіонами на сході і півдні країни і сусідніми Чехією та Австрією, щоб зупинити поширення мутацій COVID-19.

На Словаччину також поширюються нові німецькі обмеження, незважаючи на те, що вона не має сухопутного кордону з країною.