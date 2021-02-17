В Германии быстро распространяется британский штамм коронавируса - глава Минздрава

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, быстро распространяется в Германии.

Об этом заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам министра, штамм, известный под официальным названием B117, сейчас составляет более 22% случаев инфекции в Германии.

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Менее двух недель назад национальное агентство по борьбе с заболеваниями, Институт Роберта Коха (RKI), заявляло, что доля случаев, отнесенных к В117, составляет чуть менее 6%.

Недавно немецкое правительство выделило ресурсы лабораториям для проведения дополнительных тестов, чтобы получить более четкую картину распространения штаммов коронавируса в стране.

В настоящее время Германия находится на карантине, благодаря которому в этом году значительно снизился уровень заражения.

Однако канцлер Ангела Меркель и другие высокие чиновники заявляют, что пока рано смягчать ограничения, указывая на угрозу, которую представляют более опасные мутации коронавируса.

Напомним, 14 февраля Германия остановила большинство поездок между регионами на востоке и юге страны и соседними Чехией и Австрией, чтобы остановить распространение мутаций COVID-19.

На Словакию распространяются новые немецкие ограничения, несмотря на то, что она не имеет сухопутной границы со страной.