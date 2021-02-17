Бывший переговорщик ЕС по Brexit может баллотироваться в президенты Франции - СМИ
Бывший переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье создает политическую группу под названием "Патриот и европеец", подогревая слухи о том, что он обдумывает идею баллотироваться на президентских выборах в следующем году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Я готов работать со всеми, кто хочет этого, под лозунгом" Патриот и европеец ", чтобы не оставлять эту тему другим", - сказал Барнье правоцентристским депутатам на закрытом заседании.
По словам одного из участников встречи, фракция была представлена как "рабочая группа" внутри правоцентристской партии "Республиканцы".
Более чем за год до первого тура президентских выборов 2022 года во Франции ни одна из основных левоцентристских и правоцентристских партий пока не выбрала кандидата.
Во Франции уже давно обсуждают, что 70-летний Барнье, который ранее занимал должность министра иностранных дел, может стать кандидатом от правоцентристов.
Текущие опросы показывают, что во второй тур выборов выходят действующий президент Эммануэль Макрон и ультраправый лидер Марин Ле Пен.