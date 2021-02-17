Бывший переговорщик ЕС по Brexit может баллотироваться в президенты Франции - СМИ

Бывший переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье создает политическую группу под названием "Патриот и европеец", подогревая слухи о том, что он обдумывает идею баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я готов работать со всеми, кто хочет этого, под лозунгом" Патриот и европеец ", чтобы не оставлять эту тему другим", - сказал Барнье правоцентристским депутатам на закрытом заседании.

По словам одного из участников встречи, фракция была представлена ​​как "рабочая группа" внутри правоцентристской партии "Республиканцы".

Более чем за год до первого тура президентских выборов 2022 года во Франции ни одна из основных левоцентристских и правоцентристских партий пока не выбрала кандидата.

Во Франции уже давно обсуждают, что 70-летний Барнье, который ранее занимал должность министра иностранных дел, может стать кандидатом от правоцентристов.

Текущие опросы показывают, что во второй тур выборов выходят действующий президент Эммануэль Макрон и ультраправый лидер Марин Ле Пен.