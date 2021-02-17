ЄС не вніс Туреччину до чорного списку податкових гаваней, дав відстрочку

Європейський союз вирішив не включати Туреччину у свій чорний список після того, як турецька влада взяли на себе певні зобов'язання щодо спрощення обміну інформацією із податкових питань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В останні дні країни Євросоюзу обговорюють оновлення списку країн, які не співпрацюють з ЄС з податкових питань. У понеділок національні експерти домовилися не включати Туреччину, в той час як Домініка була додана в чорний список ЄС, а Барбадос був виключений.

Анкара залишиться в сірому списку країн, які повинні провести серію реформ в податкових питаннях до встановленого терміну.

Туреччина вже не змогла прийняти ці зміни до кінця минулого року, як того вимагав ЄС.

Затвердження оновленого чорного списку спочатку планувалося у вівторок. Але в останній момент питання було виключене з порядку денного.

Замість цього оновлений список буде включений в середу до порядку денного зустрічі послів ЄС і офіційно прийнятий Радою ЄС у закордонних справах 22 лютого.

Новий крайній термін став компромісом для подолання розбіжностей між урядами 27 країн, оскільки ЄС і Туреччина намагаються послабити напруженість, яка нещодавно посилилася в результаті розвідки Анкарою газу в східному Середземномор'ї.

Дипломати ЄС заявили, що країни-члени ЄС, включаючи Францію, Грецію, Кіпр та Австрію, виступили проти надання Туреччині додаткового часу для співпраці з податкових питань. Але Німеччина виступила проти включення у список, оскільки Берлін намагається поліпшити двосторонні відносини, щоб підтримувати співробітництво Анкари з питань міграції.

У 2017 році ЄС створив чорний список юрисдикцій і країн, які відмовляються від співпраці та заохочують зловживання в податковій практиці. В оновлену версію увійдуть Американське Самоа, Ангілья, Домініка, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США, а також Вануату і Сейшельські острови.