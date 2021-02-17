Швейцарія планує послаблення карантину з 1 березня

Уряд Швейцарії заявив, що планує зробити перші "обережні кроки" щодо скасування карантину з початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На першому етапі магазини, музеї і бібліотеки повинні відкритися з 1 березня. Зоопарки, сади і спортивні споруди також будуть відкриті, а остаточне рішення буде прийнято 24 лютого.

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Міністри виявилися в скрутному становищі, оскільки експерти в області охорони здоров'я підтримують більш суворі обмеження, а підприємства, що знаходяться в скрутному становищі, закликають до відкриття.

Скорочення числа інфекцій дозволило уряду почати планування послаблень обмежити.

"Зусилля останніх кількох місяців тепер окупаються, населення дуже дисципліноване. Число нових випадків зараження скоротилося вдвічі за місяць, так що ситуація не така вже й погана. Ми всі хотіли б знову зайнятися чим-небудь ще, наприклад, спортом", - сказав міністр охорони здоров'я Ален Берсет.

Уряд заявив, що з початковим відкриттям будуть дозволені і приватні заходи за участю до 15 осіб у порівнянні з нинішнім лімітом в 5 осіб.

Додаткове послаблення може відбутися з 1 квітня, якщо кількість випадків інфікування залишиться на низькому рівні.