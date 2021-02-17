Швейцария планирует ослабление карантина с 1 марта

Правительство Швейцарии заявило, что планирует сделать первые "осторожные шаги" по прекращению карантина с начала марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На первом этапе магазины, музеи и библиотеки должны открыться с 1 марта. Зоопарки, сады и спортивные сооружения также будут открыты, а окончательное решение будет принято 24 февраля.

Министры оказались в трудном положении, поскольку эксперты в области здравоохранения поддерживают более строгие ограничения, а находящимися в затруднительном положении предприятия призывают к открытию.

Сокращение числа инфекций позволило правительству изменить начать планирование ослаблений ограничений.

"Усилия последних нескольких месяцев теперь окупаются, население очень дисциплинировано. Число новых случаев заражения сократилось вдвое за месяц, так что ситуация не так уж и плоха. Мы все хотели бы снова заняться чем-нибудь еще, например, спортом", - сказал министр здравоохранения Ален Берсет.

Правительство заявило, что с первоначальным открытием будут разрешены и частные мероприятия с участием до 15 человек по сравнению с нынешним лимитом в 5 человек.

Дополнительное послабления могут последовать с 1 апреля, если количество случаев инфицирования останется на низком уровне.