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Поліція Іспанії знайшла 4 млн підроблених масок, приїхавши на заборонене масове зібрання

Середа, 17 лютого 2021, 19:02

Іспанська поліція вилучила близько чотирьох мільйонів підроблених медичних масок для обличчя в готелі під час рейду через зібрання, учасники якого порушили коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Співробітники поліції знайшли маски в картонних коробках на першому поверсі і на складі готелю в Леганесі на південній околиці Мадрида.

Коробки були готові до транспортування і позначені як такі, що містять маски KN95 і FFP2 з високим ступенем захисту.

Крім того, поліція виявила принтер, здатний друкувати маски з маркуванням CE, що свідчить про відповідність європейським стандартам.

"Вилучений матеріал змушує слідчих вважати, що неліцензовані маски проходили через друк (маркування CE), щоб їх можна було випускати на ринок як сертифіковані маски", - йдеться в заяві.

Поліція провела обшук в готелі після того, як отримала повідомленні про збори 48 молодих людей, які порушили обмеження щодо кількості людей, яким дозволено зустрічатися.

Офіцери затримали менеджера готелю за підозрою в підробці документів.

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