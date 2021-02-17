Полиция Испании нашла 4 млн поддельных масок, приехав на запрещенное массовое собрание

Испанская полиция изъяла около четырех миллионов поддельных медицинских масок для лица в отеле во время рейда из-за собрания, участники которого нарушили коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сотрудники полиции нашли маски в картонных коробках на первом этаже и на складе отеля в Леганесе на южной окраине Мадрида.

Коробки были готовы к транспортировке и помечены как содержащие маски KN95 и FFP2 с высокой степенью защиты.

Кроме того, полиция обнаружила принтер, способный печатать маски с так называемой маркировкой CE, что свидетельствует о соответствии европейским стандартам.

"Изъятый ​​материал заставляет следователей полагать, что неутвержденные маски подвергались печати (маркировка CE), чтобы их можно было выпускать на рынок как сертифицированные маски", - говорится в заявлении.

Полиция произвела обыск в отеле после того, как была уведомлена о собрании 48 молодых людей, которые нарушили ограничения относительно количества людей, которым разрешено встречаться.

Офицеры задержали менеджера гостиницы по подозрению в подделке документов.