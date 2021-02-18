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Зеленський пообіцяв суддю в ЄСПЛ від України у "найкоротші терміни"

Четвер, 18 лютого 2021, 07:44

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у ЄСПЛ і в "найкоротші терміни" нашу державу в суді представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу глави держави, про це йшлося на зустрічі з представниками делегації України в ПАРЄ та МЗС 17 лютого. 

"Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом", - сказано у повідомленні ОП.

У квітні 2019 року ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

У червні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ. 

У липні комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України визначила імена трьох кандидатів. 

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

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ЄСПЛ Зеленський
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