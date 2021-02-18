Зеленский пообещал судью в ЕСПЧ от Украины в "кратчайшие сроки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ и в "кратчайшие сроки" наше государство в суде будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства, об этом шла речь на встрече с представителями делегации Украины в ПАСЕ и МИД 17 февраля.

"Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", - говорится в сообщении ОП.

В апреле 2019 года ОАСК остановил проведение конкурса на избрание судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский объявил новый конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ.

В июле комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины определила имена трех кандидатов.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продолжаются автоматически до избрания следующего судьи.