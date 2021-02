Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера

В ніч на четвер у головних містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера переросли в насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протести спалахнули через день після того, як Пабло Хасель був поміщений у в'язницю за твіти, що ображають поліцію і іспанську монархію.

Тисячі протестувальників у Мадриді і Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що десятки людей були затримані, в тому числі щонайменше 14 в Мадриді і 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Хаселю".

Але після того, як у спецпризначенців полетіли пляшки і каміння, вони застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23