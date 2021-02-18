Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера

В ніч на четвер у головних містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера переросли в насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протести спалахнули через день після того, як Пабло Хасель був поміщений у в'язницю за твіти, що ображають поліцію і іспанську монархію.

Тисячі протестувальників у Мадриді і Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що десятки людей були затримані, в тому числі щонайменше 14 в Мадриді і 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Хаселю".

Фото: GETTY IMAGES

Але після того, як у спецпризначенців полетіли пляшки і каміння, вони застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23 — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2021

Схожі сцени насильства спостерігалися у Барселоні, де протестувальники встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях.

Фото: La Vanguardia

За словами поліції, вони жбурляли камені, пляшки і тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.

Повідомлялося про насильницькі протести в Леріді - місті, де народився 32-річний репер, і де він був заарештований, а також в містах Жирона і Таррагона.

Хасель, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, був поміщений у в'язницю у вівторок. Минулої п'ятниці він пропустив крайній термін, щоб здатися поліції і почати відбувати тюремний термін, призначений в 2018 році.

Поліція штурмувала будівлю університету, де Хасель забарикадувався, і заарештувала його, що спровокувало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.

Реперу загрожує дев'ять місяців в'язниці за прославляння тероризму і образу корони у твітах та текстах пісень.

Справа Хаселя, який відомий своїми радикальними лівими поглядами, відродила дебати про свободу слова в Іспанії.