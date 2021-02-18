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Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера

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Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера

Четвер, 18 лютого 2021, 08:25

В ніч на четвер у головних містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого  каталонського репера переросли в насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протести спалахнули через день після того, як Пабло Хасель був поміщений у в'язницю за твіти, що ображають поліцію і іспанську монархію.

Тисячі протестувальників у Мадриді і Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що десятки людей були затримані, в тому числі щонайменше 14 в Мадриді і 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Хаселю".

 
Фото: GETTY IMAGES

Але після того, як у спецпризначенців полетіли пляшки і каміння, вони застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Схожі сцени насильства спостерігалися у Барселоні, де протестувальники встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях.

 
Фото: La Vanguardia

За словами поліції, вони жбурляли камені, пляшки і тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.

Повідомлялося про насильницькі протести в Леріді - місті, де народився 32-річний репер, і де він був заарештований, а також в містах Жирона і Таррагона.

Хасель, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, був поміщений у в'язницю у вівторок. Минулої п'ятниці він пропустив крайній термін, щоб здатися поліції і почати відбувати тюремний термін, призначений в 2018 році. 

Поліція штурмувала будівлю університету, де Хасель забарикадувався, і заарештувала його, що спровокувало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах. 

Реперу загрожує дев'ять місяців в'язниці за прославляння тероризму і образу корони у твітах та текстах пісень. 

Справа Хаселя, який відомий своїми радикальними лівими поглядами, відродила дебати про свободу слова в Іспанії. 

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