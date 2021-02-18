Главные города Испании пережили ночь насилия из-за заключенного рэпера

В ночь на четверг в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Протесты вспыхнули через день после того, как Пабло Хасель был заключен в тюрьму за твиты, оскорбляющие полицию и испанскую монархию.

Тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что десятки человек были задержаны, в том числе не менее 14 в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Протестующие хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хаселю".

Фото: GETTY IMAGES

Но после того, как в спецназовцев полетели бутылки и камни, они применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23 — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2021

Похожие сцены насилия наблюдались в Барселоне, где протестующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах.

Фото: La Vanguardia

По словам полиции, они бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.

Сообщалось о насильственных протестах в Лериде - городе, где родился 32-летний рэпер, и где он был арестован, а также в городах Жирона и Таррагона.

Хасель, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. В прошлую пятницу он пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

Рэперу грозит девять месяцев тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в твитах и ​​текстах песен.

Дело Хаселя, который известен своими радикальными левыми взглядами, возродило дебаты о свободе слова в Испании.