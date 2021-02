Главные города Испании пережили ночь насилия из-за заключенного рэпера

В ночь на четверг в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Протесты вспыхнули через день после того, как Пабло Хасель был заключен в тюрьму за твиты, оскорбляющие полицию и испанскую монархию.

Тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что десятки человек были задержаны, в том числе не менее 14 в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Протестующие хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хаселю".

Но после того, как в спецназовцев полетели бутылки и камни, они применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23