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Главные города Испании пережили ночь насилия из-за заключенного рэпера

Четверг, 18 февраля 2021, 08:25

В ночь на четверг в главных городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера переросли в насилие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Протесты вспыхнули через день после того, как Пабло Хасель был заключен в тюрьму за твиты, оскорбляющие полицию и испанскую монархию.

Тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что десятки человек были задержаны, в том числе не менее 14 в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Протестующие хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хаселю".

 
Фото: GETTY IMAGES

Но после того, как в спецназовцев полетели бутылки и камни, они применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Похожие сцены насилия наблюдались в Барселоне, где протестующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах.

 
Фото: La Vanguardia

По словам полиции, они бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.

Сообщалось о насильственных протестах в Лериде - городе, где родился 32-летний рэпер, и где он был арестован, а также в городах Жирона и Таррагона.

Хасель, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. В прошлую пятницу он пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

Рэперу грозит девять месяцев тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в твитах и ​​текстах песен.

Дело Хаселя, который известен своими радикальными левыми взглядами, возродило дебаты о свободе слова в Испании. 

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