"Миротворец" внес еврокомиссара Вархейи в список "врагов Украины", а потом удалил страницу

Сайт "Миротворец" внес венгерского еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливера Вархейи в свой список "врагов Украины", но по состоянию на утро четверга удалил страницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О внесении Вархейи в список "Миротворца" во вторник сообщили ряд венгерских СМИ. Его профиль был доступен по вот этой ссылке, но по состоянию на утро 18 февраля он удален.

Впрочем, страница доступна в веб-архиве по состоянию на 16 февраля. Как объясняется, "Миротворец" добавил члена Европейской комиссии из-за "вмешательства в дела суверенного государства Украина", "действия, направленные на поддержку сепаратизма на Закарпатье" и "участие в пропагандистских мероприятиях против Украины".



Напомним, именно требование Вархейи закрыть неправительственный сайт "Миротворец" стало одной из причин скандала на Совете ассоциации Украина-ЕС.

Официально это было сформулировано так: Вархейи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". При этом Украина должна была признать, что такие незаконные действия действительно происходят и это развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель. Украинская делегация не согласилась на эти требования.

Читайте подробнее в статье: "Шантаж из-за "Миротворца": как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС".